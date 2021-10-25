شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الدراسات مبشرة لإعطاء لقاح فايزر لمن دون 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الأوضاع العالمية تشير إلى أن الجائحة موجودة، وهناك تعامل إيجابي بإعطاء اللقاحات حول العالم، حيث وصل عدد الجرعات المعطاة حول العالم إلى 6.8 مليار جرعة، وفي المملكة تجاوز عدد الجرعات أكثر من 45 مليون جرعة منهم 21.1 مليون بجرعتين من اللقاح، مشددا على أهمية إكمال اللقاحات لمن لم يكمل اللقاحات بالجرعتين، مشيرا إلى أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت والجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية وأن الجرعة التنشيطية متاحة لمن تجاوزوا 18 عاما، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الذي عقده أمس إلى أنه لا يوجد تعارض بين الجرعة المعززة المنشطة ولقاح الإنفلونزا الموسمي حتى لو تم تلقي اللقاحين في يوم واحد، وعودة الحياة الطبيعية لا تعني نهاية الجائحة، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد تخفيفها حسب الأوضاع الراهنة في الأنشطة مع الحذر من الفيروس لأن الجائحة لم تنتهِ.

ولفت إلى أن النتائج المرصودة في لقاح فايزر وفاعليته لمن هم دون 12 عاما إيجابية ومبشرة، ولم تنتهِ كامل الإجراءات وهناك هيئات ومراكز متخصصة تدرس ذلك، وهناك اجتماعات هامة خلال هذا الأسبوع ظهور بعض الأخبار التي قد تكون خطوة نحو فعالية ومأمونية اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وأعلن عن تسجيل 47 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «548252» حالة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى «537282» حالة بإضافة «36» حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات «8778» حالة بإضافة حالتي وفاة جديدة.