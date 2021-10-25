«التوريدات الوطنية» وكيلاً لسيارات جيتور في المملكة

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض، في خطوة تعكس رغبة العلامة البارزة في عالم صناعة السيارات جيتور لتعزيز حضورها في السوق السعودي، وتقديم الخدمة التي تتواكب مع الانطلاقة القوية التي تحققها في الأسواق العالمية كأحد أهم شركات السيارات نمواً في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي حسن الشمراني، أن الشركة كانت حريصة على اقتران «جيتور» بوكيل يملك تواجداً قوياً في السوق السعودي، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء، عبر تقديم سيارات جيتور الرائعة بشكل مناسب، والأمر الأهم تقديم خدمات ما بعد البيع المثالية، لكونها من الجوانب التي نوليها اهتماماً كبيراً من منطلق حرصنا على بناء علاقة مستدامة على أسس سليمة مع عملائنا.
وأبدى سعادته وكافة منسوبي الشركة بالحصول على وكالة سيارات جيتور في المملكة بعد أن أثبتت هذه السيارة نجاحها عالمياً، وتابع حديثه قائلاً: «تتواجد العديد من العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات في السوق السعودي الذي يعد سوقاً مفتوحاً ومتنوعاً مما يجعل المنافسة فيه صعبة جداً، إلا أن ثقتنا المبنية على دراسة مستفيضة من واقع خبرتنا في هذا المجال على سيارات جيتور وجدنا أنها مناسبة جداً للسوق السعودي وقادرة على جذب انتباه وإعجاب العملاء داخله، حيث إنها تجمع بين قوة الأداء وروعة التصاميم وقدرتها على تلبية كافة الرغبات في ظل تنوع فئاتها».
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