45 نقطة تفصل «تاسي» عن 12 ألفاً45

وخلال التداولات، سجل سهما «الأهلي، والإنماء» أعلى مستوى تاريخي لهما، إذ لامس الأول مستوى 66 ريالا للسهم، فيما لامس الثاني مستوى 25.75 ريالا للسهم، فيما تراجع سهم «الراجحي» بنسبة 3% عقب إعلانه تحقيق أرباح قيمتها 3.8 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 43% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.
وحققت كل من شركات «بترو رابغ، التصنيع، كيان، فالكم، سابك، التموين، أملاك» أعلى مستوى لها في عام كامل، فيما سجلت وحدات الخبير ريت أدنى مستوى لها في عام كامل.
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