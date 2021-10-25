بالفيديو... هلا التويجري: منتدى الأسرة 2021 يناقش تحديات التمكين اقتصاديًّا واجتماعيًّا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري: "إن منتدى الأسرة السعودية 2021 ينعقد للاستفادة من الخبراء والمختصين لدعم هذه المرحلة لرصد التحديات وتمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل كل هذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وأيضًا مسؤولية الأسرة تجاه البيئة تجاه المجتمع تجاه الاقتصاد وكذلك تجاه أبنائها. إلى جانب تسليط الضوء على التنمية المستدامة للأسرة وفق رؤية 2030 وكون الأسرة الحاضن الأول للهوية الثقافية وتنمية رأس المال البشري".

ثم تطرقت خلال التصريح إلى المشاركة الدولية في هذه النسخة من المنتدى سواء من جنسيات مختلفة وممثلي المنظمات الدولية.

جاء ذلك صباح اليوم الأحد 24 أكتوبر الجاري بعد تدشين النسخة الرابعة من منتدى الأسرة السعودية الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة حضوريًا وافتراضيًّا تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المجلس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي- بالتزامن مع الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030م، في العاصمة الرياض.

على صعيد متصل أكدت الأستاذة هيله المكيرش المدير التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة حرصهم في هذا المنتدى على الشراكات التفاعلية للوصول إلى تحقيق التكامل وإثراء هذا المنتدى بالخبرات، سعيًا إلى استخلاص توصيات ومقترحات فاعلة تساعد في بناء خطط مستقبلية.

يذكر أن المنتدى يختتم فعالياته غدًا الاثنين 25 أكتوبر 2021 ويمكن متابعته عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، كما تتوفر الترجمة الفورية بلغة الإشارة لتمكين فئة الصم.