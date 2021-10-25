منصة قوى تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة قوى الإلكترونية أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب عدم ظهور المنشأة المسجلة بمنصتها.

وأوضحت قوى، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

مميزات وخدمات منصة قوى

وبينّت منصة قوى الإلكترونية الخدمات والمميزات التي توفرها وتقدمها للمستخدمين والمستفيدين وتنقسم هذه المميزات إلى:

أولا: تسهيل إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال:

- حدمة المستشار الإلكتروني

- مؤشرات العمل

- إصدار واعتماد لوائح العمل النموذجية والمخصصة

- خطة التوطين التفاعلية

- لوحة بيانات تفاعلية لعرض معلومات المنشأة

- التقرير الشهري للمنشآت

- خدمة فتح ملف المنشأة للمواطنين والمستثمرين الخليجيين والأجانب بشكل فوري (قريباً)

ثانيًا: التأشيرات المهنية الفورية، وذلك من خلال:

- إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة بشكل فوري (بدون تأييد) للمنشآت القائمة والمنشآت حديثة التأسيس.

- إصدار التأشيرات النسائية بشكل فوري.

- إصدار تأشيرات زيارة العمل المؤقت.

- إصدار تأشيرات المهن المتخصصة بدون تأييد.

- إدارة الموظفين وتحسين العلاقة التعاقدية.

ثالثا: أدوات جديدة لإدارة رخص العمل (فوترة مفصلة لرخص العمل والمقابل المالي، -خدمة تفاعلية لحساب المقابل المالي)، وذلك من خلال خدمات:

- إدارة عقود العمل (قريباً).

- نقل الموظفين والتابعين.

- تغيير المهنة بشكل فوري دون الحاجة لزيارة مكتب العمل.

- أجير – تمكين اعارة الموظفين المقيمين بشكل مؤقت.

خطوات التسجيل للمنشأة بمنصة «قوى»

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم اتاحة خدمة التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى في وقت قريب، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت المسجلة مسبقاً في نظام الوزارة التسجيل والاشتراك بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى.

- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.

- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.

- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة/تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.

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