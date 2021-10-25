ما هي المهن الإدارية المساندة؟ وكم ستوفر من وظيفة للمواطنين؟ الموارد البشرية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طبيعة المهن الإدارية المساندة وكم ستوفر من وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت الوزارة أن هذه المهن تشمل وظائف السكرتارية، وأمين المخزن، إخصائي مهن الترجمة، مدخل البيانات.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أعلن اليوم عن صدور قرار لتوطين مهن التسويق ، وآخر للمهن الإدارية المساندة.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ذلك يأتي استكمالًا لبرامج التوطين، ولتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وأصدر وزير الموارد البشرية قرارًا بتوطين مهن التسويق بنسبة (30%) على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن التسويق، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بتوطين العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5.500 ريال.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في الثامن من مايو 2022م، وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددةً على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

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