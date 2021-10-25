«تخفيف الاحترازات».. محام يشرح تفاصيل القرار ويكشف أبرز النقاط الخفية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المحامي عبدالمجيد الموسى عن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ حيث أوضح أن بعض وسائل إعلام أخذت جزءا من بيان وزارة الداخلية وأغفلت أجزاء أخرى أو لم توضح تفاصيل وما بين السطور في البيان.

وأوضح أن ضابط الأماكن المفتوحة على سبيل المثال والذي التبس على البعض والذي لا يشترط فيه ارتداء الكمامة يشترط هنا التحقق من الحالة الصحية في توكلنا، للحد من انتشار كورونا، كالملاعب على سبيل المثال لأنها مكان مفتوح وفي نفس الوقت هو عبارة عن مساحة محدودة، بينما في الشارع وهو مكان مفتوح وغير محدد المساحة فلا يشترط هنا إبراز الحالة في توكلنا.

وأضاف المحامي الموسى، بحسب فهمه القانوني لهذه الضوابط، «أما عن ضابط الطاقة الاستيعابية، فتعني السماح بدخول أي مؤسسة أو منشأة أو جهة بدون حجز موعد بشرط الحصول على جرعتين».

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