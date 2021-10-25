«توكلنا» يوضح آلية إصدار تصريح عمرة إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا، طريقة وإجراءات وآلية قيام المستخدمين بإصدار تصريح عمرة عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.

وشارك التطبيق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، استعرض من خلالها آلية استصدار تصاريح العمرة من خلاله.

تصريح عمرة عبر توكلنا

وبيّن تطبيق توكلنا، كيفية قيام المستفدين من الخدمات الإلكترونية بالحصول على تصريح عمرة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- توجه إلى الخدمات.

- اختر إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

- حدد نوع التصريح.

- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

- قم بتحديد التاريخ والوقت.

- اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

- اضغط بالموافقة على الإقرار.

- بإمكانك استعراض تصريح العمرة.

وأوضح تطبيق توكلنا، أن هذه خدمة استخراج تصريح العمرة بكل يسر وسهولة من خلال التطبيق تأتي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

تغيير كلمة المرور في «توكلنا»

وفي وقت سابق، كشف تطبيق «توكلنا» عن آلية تغيير المرور بالتطبيق، ردًا على تساؤلات المستفيدين.

وشارك توكلنا، من خلال حسابه الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، تغريدة أوضح فيها أن التطبيق يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة قبل الدخول باختيار (نسيت كلمة المرور)، وبعد الدخول باختيار حسابي ثم اختيار (تغيير كلمة المرور) مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

البيانات اللازمة للتسجيل في «توكلنا»

حدد تطبيق توكلنا، البيانات الضرورية المطلوبة اللازمة والأساسية لإتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بالتطبيق.

وأشار تطبيق توكلنا، إلى أن البيانات الضرورية لتسجيل الحساب بالتطبيق تشمل وتضضمن المعلومات التالية :

- وجود حساب في منصة أبشر ومن ليسه لديه حساب يمكنه تعريف رقم جواله من أحد المسجلين في أبشر.

- رقم الهوية الوطنية (مواطن/مقيم).

- تاريخ الميلاد.

- عنوان السكن (يتم تحديده على الخارطة التفاعلية ويشترط التواجد في السكن أثناء التحديد).

- رقم الجوال (من حساب أبشر أو المعّرف من أحد المسجلين في أبشر).

- تحديد التابعين (أيًا كانت أعمارهم) الموجودين في نفس السكن.

- تحديد العمالة المنزلية الموجودين في نفس السكن.

- كلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي للمستخدم في التطبيق.

- الإجابة الصحيحة عن الأسئلة.

وأضاف «توكلنا»، أنه يمكن لكل فرد سواء كان مواطن أو مقيم أيًا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل بشكل مستقل في التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة التسجيل بحساب مستقل بـ«توكلنا».

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