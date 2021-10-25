الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة الحدود الشمالية، الأحد، استدعاء 5 مواطنين بالحدود الشمالية لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.

وأكد إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.