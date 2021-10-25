مقيم يسرق خزنة أحد المحال التجارية.. وشرطة المدينة تضبطه وتسترد الأموال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المدينة المنورة تمكنها من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.