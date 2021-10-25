أول تحرك رسمي بعد "اللافتة العنصرية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن فتح تحقيق في حادثة رفع لافتة عنصرية ضد المملكة العربية السعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقالت شرطة "كرويدون متروبوليتان" البريطانية، عبر حسابها الرسمي على تويتر"، إنها تقوم خلال الوقت الحالي، بتقييم المعلومات فيما يخص اللافتة العدائية التي رفعها مشجعو كريستال بالاس خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وشهدت مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل قيام بعض المشجعين برفع لافتة عنصرية ضد السعودية، وقامت الجماهير بمهاجمة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب السماح بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل، وذلك عبر صورة بها رجلًا يرتدي الزي السعودي، وبها العديد من العبارات العنصرية.

وتعادل كريستال بالاس مع نيوكاسل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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