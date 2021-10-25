أول تحرك رسمي بعد "اللافتة العنصرية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

GMT 21:26 24.10.2021انسخ الرابط
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050523291_0:243:3078:1975_1200x675_80_0_0_5b9d23f01b13facca488d80545ca2a83.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/sport/202110241050523412-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84/
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن فتح تحقيق في حادثة رفع لافتة عنصرية ضد المملكة العربية السعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.
وشهدت مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل قيام بعض المشجعين برفع لافتة عنصرية ضد السعودية، وقامت الجماهير بمهاجمة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب السماح بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل، وذلك عبر صورة بها رجلًا يرتدي الزي السعودي، وبها العديد من العبارات العنصرية.
وتعادل كريستال بالاس مع نيوكاسل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سيوتنيك.