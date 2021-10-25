عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق

مخططات بمناطق
كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن وصول قطع الأراضي بمخطط نجران، 7134 قطعة مخطط منازل، يليه مخطط واحة الخليل بالطائف بـ6670 قطعة، ثم مخطط المنار في بيش ثالثا بـ5422 قطعة، ومخطط واحة الميقات في الطائف بـ5118 قطعة، ثم مخطط روضة نخلان في صبيا خامسا بـ4702 قطعة، ومخطط حاضرة بريدة في القصيم سادسا بـ4487 قطعة، بينما جاء مخطط درة الخميس في خميس مشيط سابعا بـ4373 قطعة، ثم مخطط الأنوار في أبوعريش ثامنا بـ4231 قطعة، ومخطط درة شرورة تاسعا بـ3665 قطعة، وأخيرا مخطط الشروق في المدينة المنورة الذي جاء عاشرا بـ3453 قطعة أرض.
12 قطعة بحائل
احتل مخطط 410 الناصرية في بقعاء حائل، المرتبة الأخيرة في عدد قطع أراضي المخططات، حيث بلغ عدد الأراضي بالمخطط 12 قطعة، يسبقه مخطط المجمعة - تمير837 بـ14 قطعة أرض، ومخطط كتنة في بيشة بـ15 قطعة، ومخطط غرب سوق صمخ في بيشة بـ16 قطعة، ومخطط إسكان الشماسية في القصيم بـ22 قطعة، ومخطط إسكان عين الجواء في القصيم بـ24 قطعة.
مخططات 2020
158.884
ألف قطعة أرض
208
عدد المخططات
مخطط 410 الناصرية بحائل الأقل في قطع الأراضي
مخطط نجران يتصدر مخططات الجنوب
الأكثر في قطع الأراضي
المنازل نجران 7134
واحة الخليل الطائف 6670
المنار بيش 5422
واحة الميقات الطائف 5118
روضة نخلان صبيا 4702
الأكثر في قطع الأراضي بالجنوب
المنازل نجران 7134
المنار بيش 5422
نخلان صبيا 4702
درة خميس مشيط 4373
الأنوار أبوعريش 4231
الأقل في قطع الأراضي
410 الناصرية حائل 12
المجمعة - تمير 837 14
كتنة بيشة 15
غرب سوق صمخ بيشة 16
إسكان الشماسية القصيم 22
الأقل في قطع الأراضي بالجنوب
كتنة بيشة 15
غرب سوق صمخ 16
روابي أبها 2178
درة سحبان محايل عسير 2284
درة شرورة 3665
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