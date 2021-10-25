عاجل | شبهة صكين على أرض في بيشة

أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول ملكيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما اتهم مغردون أحد المواطنين بالتعدي عليها، وأن ملكيتها تعود لوزارة الرياضة، وفقا للشواهد الأسمنتية التي أزيلت منها في إجازة نهاية الأسبوع، علمت «دوت الخليج» أن مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير رفع خطابا عاجلا للجهات المختصة بالمحافظة، للنظر في التعدي على الأرض، مؤكدا امتلاك الوزارة الأرض بموجب صك شرعي صادر منذ 1408، وأنها حولت ملكيتها إلى نادي بيشة الرياضي، لبناء وتجهيز منشأة عليها.

شبهة وجود صكين

وفقا لمصادر، فإن المواطن يؤكد لمقربين امتلاكه صكا شرعيا للأرض، وأنه سيتقدم للجهات المختصة بما يملكه من وثائق، بينما ينتظر أن تبدأ الجهات المختصة في محافظة بيشة تحقيقها حول القضية، ومدى وجود شبهة صكين على موقع واحد، وإبلاغ إمارة منطقة عسير بالنتائج، وإرفاق ما يثبت ملكية الأرض لأي من الطرفين.

الأرض محل الخلاف

- تقع على طريق «خميس مشيط - بيشة»

- تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع

- تقدر قيمتها السوقية بـ20 مليون ريال

- أزيلت الشواهد في إجازة نهاية الأسبوع