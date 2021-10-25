القبض على 5 رجال تشبهوا بالنساء

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عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق
بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر...
عاجل | شبهة صكين على أرض في بيشة
أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول...
ضبط باكستاني سرق 45 ألفا من محل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
استمرار إزالة مركز ساحة القطار وغليل
تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع...
464 يوما لإنهاء محطة مياه الصرف الصحي 2 بجدة
تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...
حالتان مطريتان في أسبوع ورحيل للأربعينات مئوية
أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.وقال...
الكلاب الضالة تحاصر بديع نجران ومطالبات للرفق بالحيوان
يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم...
5 أشجار تكسو شوارع المدينة
استبدلت أمانة المدينة المنورة أشجارا مناسبة بالأشجار والنباتات الضارة، حيث خصصت 5 أنواع من الأشجار لزراعتها في الطرق والشوارع...
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