الارشيف / اخبار السعوديه

القبض على 5 رجال تشبهوا بالنساء

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عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق

بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر...

a8c24705ed.jpgجازان: عبدالله سهل
a923658037.jpg19 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | شبهة صكين على أرض في بيشة

أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط باكستاني سرق 45 ألفا من محل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالمدينة المنورة دوت الخليج
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

استمرار إزالة مركز ساحة القطار وغليل

تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع...

icon-byline.pngجدة: محمد غرسان، مطر المفضلي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

464 يوما لإنهاء محطة مياه الصرف الصحي 2 بجدة

تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

حالتان مطريتان في أسبوع ورحيل للأربعينات مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.وقال...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان والباحة : منصور محمد
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الكلاب الضالة تحاصر بديع نجران ومطالبات للرفق بالحيوان

يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان والأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ
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5 أشجار تكسو شوارع المدينة

استبدلت أمانة المدينة المنورة أشجارا مناسبة بالأشجار والنباتات الضارة، حيث خصصت 5 أنواع من الأشجار لزراعتها في الطرق والشوارع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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