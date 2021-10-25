القبض على 5 رجال تشبهوا بالنساء

عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 19 ربيع الأول 1443 هـ 19 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | شبهة صكين على أرض في بيشة أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 19 ربيع الأول 1443 هـ 19 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط باكستاني سرق 45 ألفا من محل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... المدينة المنورة دوت الخليج المدينة المنورة دوت الخليج 19 ربيع الأول 1443 هـ 19 ربيع الأول 1443 هـ

استمرار إزالة مركز ساحة القطار وغليل تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع... جدة: محمد غرسان، مطر المفضلي جدة: محمد غرسان، مطر المفضلي 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

464 يوما لإنهاء محطة مياه الصرف الصحي 2 بجدة تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

حالتان مطريتان في أسبوع ورحيل للأربعينات مئوية أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.وقال... جدة : يمن لقمان والباحة : منصور محمد جدة : يمن لقمان والباحة : منصور محمد 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

الكلاب الضالة تحاصر بديع نجران ومطالبات للرفق بالحيوان يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم... نجران: قاسم الكستبان والأحساء: عدنان الغزال نجران: قاسم الكستبان والأحساء: عدنان الغزال 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> 5 أشجار تكسو شوارع المدينة استبدلت أمانة المدينة المنورة أشجارا مناسبة بالأشجار والنباتات الضارة، حيث خصصت 5 أنواع من الأشجار لزراعتها في الطرق والشوارع... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

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