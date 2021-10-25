اخبار الرياضه السعوديه صلاح يقود الليفر لفوز مانشستر

شهد اللقاء تفوق ليفربول مبكراً وصنع صلاح الهدف الأول لفريقه بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء والذي جاء عن طريق نابي كيتا (د: 5)، وأضاف دييجو جوتا الهدف الثاني لليفربول (د: 13)، ومن ثم سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك 38، 45+5، 50) ليصل رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف ويعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وشهد اللقاء حصول لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على بطاقة حمراء (د: 60).
وبهذه النتيجة يحقق ليفربول فوزه السادس ويصل للنقطة الـ21 وفي المركز الثاني، فيما تلقى مانشستر يونايتد الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز السابع.
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