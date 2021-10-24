السعودية | الإطاحة بخمسة مواطنين لتصويرهم مشاهد بزي نسائي في الحدود الشمالية

محررو المناطق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.