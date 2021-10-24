شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مواطنين لسطوهم على محل تجاري وسلب مبلغ مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية (6) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، والقبض عليهم، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.