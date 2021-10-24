شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إتلاف أكثر من 1400 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية داخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن رصد أحد المنازل الشعبية تديره عمالة لتخزين اللحوم مجهولة المصدر حيث جرى مصادرة (1450) كيلو من اللحوم.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية رصدت منزلاً شعبيا يفتقد إلى أدني مستويات النظافة العامة من انتشار الفئران والحشرات، حيث جرى مصادرة عدد 150 من المنتجات الغذائية المتنوعة.

وأضاف م. الدقس أن الجولة التفتيشية تأتي في إطار أعمال متواصلة تتعامل بحزم مع المخالفين بالنطاق، محذرا ملاك المنازل الشعبية من استغلال العمالة لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة.