شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «RUSH» في يومه الثالث.. نفاد للتذاكر وتبادل للتجارب وتحدٍّ في المواجهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مهرجان "RUSH" اليوم، وهو إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، في ثالث أيامه الـ 24 من أكتوبر، فعاليات الألعاب التقنية والتحديات الإلكترونية، التي شهدت إقبالًا واسعًا من الكبار والصغار، ومن اللاعبين الذين تراوحت أعمارهم بين 6 سنين و35 سنة.

وأظهرت التفاعلات الجماهيرية في موقع المهرجان قوة المنافسة في ألعاب الفعالية، ومن أبرزها "كول أوف ديوتي" وغيرها من الألعاب التي أقبل عليها الحضور واستنفدوا جميع تذاكر المهرجان فور عرضها على الموقع الإلكتروني لموسم الرياض.

ويعد مهرجان "RUSH" نافذة لتبادل الخبرات الإلكترونية والتقنية في مجال الألعاب، إذ لا تخلوا مقاعده وممراته من التجمعات والنقاشات، وتبادل التجارب والنصائح بين هواة الألعاب والشغوفين بتقنياتها الجديدة.

ونظم المهرجان عددًا من المسابقات التي توافد الحضور للاستمتاع بها، من أبرزها مسابقة "الكوسبلاي" التي تُجسّد فيها شخصيات الألعاب المفضلة لزوار المهرجان على أرض الواقع يوميًّا.

وينتظر الفائزون بجوائز الجمهور تتويجهم يوم غد الاثنين الـ 25 من أكتوبر بجوائز قيمتها 70 ألف ريال، بعد اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من عدة مُحكّمين محليين ودوليين.

ويؤسس مهرجان RUSH"" لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض العالمية، وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، وتلبية شغف وهواية شريحة مجتمعية واسعة، إضافة إلى منح المهتمين فرصة الوصول لأحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وفقًا لأهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليمًا وعالميًا.