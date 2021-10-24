شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي»: بعد أكثر من 30 عام من الانتظار.. يشرفني العمل في «المسرح والفنون الأداء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الفنان ناصر القصبي جزيل الشكر لصاحب السمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لتكوين الجمعية المهنية للمسرح وفنون الأداء.

وقال عبر حسابه في تويتر: "لأكثر من ثلاثين عاماً عانى المسرحيون من تحديات هائلة، ومصاعب كبيرة، ويشرفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية".

مضيفًا: "الزملاء والزميلات، المسرحيون خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال الجمعية، ونتطلع إلى مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قراراً بتأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، والتي تشكّل مجلس إدارتها برئاسة ناصر القصبي، وعضوية كل من الدكتور سامي الجمعان، والدكتور راشد الشمراني، وخالد الباز، وياسر مدخلي، وفهد الحوشاني، ورؤى الصحاف، والمهندس ياسر بكر، وسامي الزهراني، وفاطمة البنوي، وسميرة الخميس.