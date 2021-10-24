“شرطة الشمالية” تستدعي 5 مواطنين صوَّروا مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًّا نسائيًّا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، بما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.
وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 11:59 PM
بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي“شرطة الشمالية” تستدعي 5 مواطنين صوَّروا مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًّا نسائيًّا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، بما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.
وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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