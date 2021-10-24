بالفيديو.. استشاري يروي قصة طفلة توفيت بسبب «الأعشاب»

الرياض - محمد عبدالله - حذر استشاري أعصاب الأطفال الدكتور محمد آل مهمل من خطورة استخدام الكي في علاج الأطفال، حيث إنه لم تثبت أي نتيجة لـ"كي الأطفال"، موضحًا أنه سبب للتبول اللاإرادي وناقل للعدوى.

وروى آل مهمل، لبرنامج "الراصد"، على قناة "الإخبارية"، قصة مأساوية لطفلة توفيت بعد تنويمها في العناية المركزة بسبب عشبة.

وقال إن الوصفات العشبية بعضها شديد الخطورة على الأطفال، والبعض يدخل العناية المركزة بسبب هذه الأعشاب، ومنهم طفلة ظلت أسبوع في العناية المركزة ثم توفيت بعد أسبوع.

وعند سؤال أهلها أكثر من مرة قالوا إنها تناولت عشبة، والتي تسببت في فشل جميع أعضاء جسدها ووفاتها بعد أسبوع م تنويمها في العناية المركزة.

وتابع آل مهمل، أن بعض أنواع العشبات قد يستخدمها الكبار، ولكن تستخدم بنسب معينة، وتحت إشراف مختصين، ولكن للأسف إذا أعطيت للطفل يكون ضررها خطير.

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