«يخربيت اللي يزعلك».. رد مفاجئ من وزير الطاقة على أحد المتسائلين

الرياض - محمد عبدالله - في لقطة طريفة، مازح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد المتسائلين في قمة الشباب الأخضر، وذلك بعدما انتظر كثيرًا ليطرح سؤاله على وزير الطاقة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة «الإخبارية»، وزير الطاقة في لحظة ممازحة للسائل؛ حيث تساءل الأخير عن زيادة المحميات في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد، ولكن وزير الطاقة أحال السؤال لأحد مساعديه مبررًا ذلك بأنها تمتلك إجابة أفضل منه.

ووثق مقطع الفيديو، تفاعل الحضور مع رد وزير الطاقة؛ حيث تعالت الضحكات بعد ممازحة وزير الطاقة للسائل الذي انتظر كثيرًا لتوجيه سؤال للأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال له «يخربيت اللي يزعلك».

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