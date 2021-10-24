السفير الفرنسي بالرياض يكشف عن سبب تغيير سجاد السفارة إلى اللون البنفسجي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن سفير فرنسا في المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويّ، تغيير لون السجاد في السفارة إلى اللون البنفسجي، وذلك كرمز جميل للصداقة بين البلدين؛ حيث يأتي ذلك بعدما اعتمدت المملكة اللون البنفسجي للسجاد في شهر مايو الماضي، كونه يتماشى مع لون صحاريها في فصل الربيع عندما تتزين بلون زهرة الخزامي.

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أصدقاؤنا السعوديون الأعزاء من منزل فرنسا في الرياض، يسعدني أن أقدم إليكم وللمرة الأولى سجاد الاستقبال الرسمي الجديد باللون البنفسجي السعودي، وهو أيضًا لون الخزامى الفرنسية، رمز جميل وهمزة وصل جديدة بين بلدينا».

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