6 رسائل من متحدث «الصحة».. لقاح فايزر لفئة جديدة وفوائد الجرعة التنشيطية

الرياض - محمد عبدالله - أكد الناطق باسم باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه لا تعارض بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح فيروس «كوفيد19»، وأوصى كافة الفئات العمرية بسرعة الحصول عليه.

وأوضح، في مؤتمر صحفي الأحد، عدم وجود أي تعارض بين لقاح «كوفيد19» ولقاح الإنفلونزا الموسمي، حتى مع تلقي اللقاحين في يوم واحد، وأوصى بتلقي لقاح الإنفلونزا.

وذكر أن عدد جرعات لقاح «كوفيد19» المعطاة داخل المملكة العربية السعودية تجاوز الـ45 مليون جرعة، مع أكثر من 21.1 مليون شخص تلقوا الجرعتين.

وأشار العبدالعالي إلى أبحاث ودراسات تشير إلى انخفاض فاعلية جرعات لقاحات «كوفيد19» مع مرور الوقت، لهذا فإن الجرعة المنشطة الثالثة تعزز الفعالية، مؤكدًا أنها متاحة لمن فوق الـ18 عامًا، وبعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية.

وقال، كما جاء على حساب وزارة الصحة بـ«تويتر»: «بعد أخذ الجرعة الثانية، يكتمل التحصين وتستمر المناعة. بعض اللقاحات فعاليتها تنخفض، وتأتي الجرعة التنشيطية لمنع الانخفاض وضمان وجود مناعة عالية».

وشدد كذلك على ضرورة توخي الحذر في الحياة العامة للحفاظ على المكاسب التي تحققت، وقال: «الجائحة مستمرة ولم تنته. عودة الحياة الطبيعية لا تعني نهاية الجائحة. يجب علينا المحافظة على المكاسب التي حققناها، فالإجراءات خُفتت ولم يتم إلغائها».

كما تطرق العبدالعالي في حديثه إلى فعالية اللقاح لمن هم أقل من 12 عام، وقال إن نتائج الدراسات حول إعطاء لقاح «كوفيد19» لهذه الفئة جاءت إيجابية.

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن موقف الفئة العمرية بين 5 – 11 عامًا، من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الدراسات المتوفرة حاليًا ونتائجها إيجابية، وتبشر إلى وجود مبشرات بإمكانية الاستفادة منه واستخدامه وشموله لهذه الفئة، إلا أنه قال إن كامل الإجراءات لم تنته بعد.

وأشار إلى أن التعامل يتم وفقًا لقنوات معينة لضمان المأمونية والفعالية، مؤكدًا أن هناك قنوات ومراكز متخصصة في هذا الأمر، بدأ التسليم لها في الولايات المتحدة.

وتوقع متحدث الصحة أن يكون هناك قرارات مهمة بشأنها خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء أي موافقات لاستخدام لقاح فايزر بشأن هذه الفئة، يلي ذلك النظر من بقية الهيئات حول العالم لذلك.

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