شرطة عسير: القبض على شخصين أتلفا صرافًا آليًا وحاولا سرقة ما بداخله من أموال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة عسير، الأحد، القبض على شخصين، أتلفا جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك وحاولا سرقة ما بداخله من أموال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وأكد متحدث شرطة عسير، إيقافهما واتّخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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