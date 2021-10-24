شروط مبايعة المركبات وصلاحية الهوية.. «أبشر» ترد على الاستفسارات الأبرز

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أبرز الاستفسارات والأسئلة التي وردتها من المستخدمين والمستفيدين على مدار أسبوع.

وشاركت المنصة، عبر حسابها الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، استعرضت من خلالها أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدماتها الإلكترونية المقدمة.

الهوية الوطنية والرقمية

وردت منصة أبشر، على أبرز الاستفسارات التي وردتها خلال أسبوع بشأن صلاحية الهوية الوطنية، موضحة أنه يمكن التخقق من صلاحية الهوية الوطنية من خلال المنصة.

وأضافت أبشر، أنه يتم التخقق من صلاحية الهوية الوطنية من خلال دخول المستخدم على حسابه الشخصي بالمنصة ثم تحديد الخدمة واختيارها من أسفل الصفحة الرئيسة.

وردًا على تساؤل آخر لأحد المستفيدين، بينّت المنصة، أن الهوية الرقمية تعتبر إثبات رسمي لكل من المواطن والمقيم.

تسجيل مواليد من خلال أبشر

وأشارت منصة أبشر، إلى أنه لا يمكن للمقيم الاستقادة من خدمة تسجيل المواليد من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، موضحة أن هذه الخدمة تقتصر على المواطنين السعوديين فقط.

وأوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن استخدام رقم جوال أحد الوالدين لحسابات أفراد الأسرة في المنصة، مؤكدة أنه يلزم استخدام رقم جوال مختلف لكل حساب.

آلية مبايعة المركبات عبر أبشر

وبينّت منصة أبشر، طريقة وآلية وإجراءات وشروط الاستفادة من خدمة مبايعة المركبات وذلك من خلال استيفاء المتطلبات التالية :

- يجب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

- سريان رخصة السير والفحص الدوري والتأمين.

- سداد الرسوم الحكومية المقررة والبالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًا.

- عدم وجود مخالفات على المشتري أو المركبة.

- أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة أو مفقودة أو مطلوبة أو محجورة.

- مبايعة المركبات يشمل نوع خصوص ونقل خاص ودراحات نارية للمواطنين فقط ويشمل نوعي خصوصي ودراجات نارية للمقيمين.

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