مواطن يعفو عن قاتل نجله.. والسبب فاجأ الجميع

الرياض - محمد عبدالله - ‏قرر يحيى آل الشوقبي العفو عن قاتل نجله محمد يحيى الشوقبي، نظرًا لظروف والدته الصحية الصعبة، ما مثل مفاجأة للجميع.

وقال والد المقتول خلال حلوله ضيفًا على برنامج الراصد على قناة الاخبارية، إنه اتخذ القرار منفردًا وذهب إلى منزل القاتل والتقى والدته وأخبرها باعتزامه أن يعفو عن نجلها.

وأوضح آل الشوقبي أنه عندما ذهب إلى المحكمة لاخبارهم بعفوه عن قاتل نجله، لم تصدقه المحكمة وطلبت أن يحضر عائلته حتى يتأكدوا أن العائلة كاملة موافقة على قراره وهو ما حدث بالفعل.

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