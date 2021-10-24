منصة «مطلوب».. 6 خطوات للتسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة "مطلوب" للمواسم والفعاليات آلية وإجراءات وخطوات القيام بالتسجيل في المنصة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت المنصه التابعة للمركز الوطني للفعاليات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تستقبل طلبات الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين للتقديم على الفرص المتاحة في المواسم والفعاليات.

خطوات التسجيل في منصه مطلوب

وأوضحت منصة مطلوب 6 إجراءات وخطوات حثت على اتباع تنفيذها لمن أراد الاشتراك بالمصنة للاستفادة بخدماتها، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

1- قم بالدخول على موقع منصة مطلوب وذلك من خلال القيام بالضغط على الرابط التالي (من هنا).

2- اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

3- حدد نوع المستخدم (أفراد أو شركة)

4- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

5- بعد التأكيد ستصلك رسالة على رقمك برمز الدخول.

6- بعد إدخال الرمز يتم تأكيد تسجيلك في مطلوب بنجاح.

وأوضحت منصة مطلوب أن التقديم متاح للشركات والأفراد على الأقسام التالية: المأكولات والمشروبات، المتاجر والمنتجات، المواهب، المواقع، الخدمات المساندة للفعاليات، تنفيذ فعاليات مواسم السعودية ويُضاف للأفراد فقط العمل المؤقت.

وأضافت مطلوب أنه بمجرد رفع جميع البيانات والملفات المطلوبة يتم تأكيد تسجيلك ويظهر لك حالة الطلب "مكتمل".

أمور يجب مراعاتها عند الاستخدام

ودعت منصة مطلوب للموساسم والفعاليات إلى مراعة الأمور والمتطلبات التالية عند استخدام المنصة، وتتمثل هذه الأمور في التالي:

- تحميل أي ملفات تحتوي على برامج أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة للمستخدم أو لا يملك ترخيصاً بشأنها.

- استخدام هذه المنصة بأي طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام.

- تحميل أي ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

- نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم أي مواد أو معلومات تحوي انتهاكاً للأنظمة والقوانين أو مخالفةً للآداب العامة على أو من خلال المنصة.

- استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للمنصة.

- القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير بصورة غير مناسبة على المنصة وفق المتعارف عليه تقنياً.

ما هي منصة مطلوب؟

أطلقت المملكة منصة حكومية تابعة للمركز الوطني للفعاليات، تستقبل طلبات الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين للتقديم على الفرص المتاحة في المواسم والفعاليات.

وتحتضن منصة «مطلوب» المشاريع الرائدة والمواهب المميزة داخل المملكة، وترفد الفعاليات الوطنية بكوادر وخدمات تسهم في صناعة المحتوى الترفيهي.

كما تشارك المنصة في تحقيق أهدافه من خلال التنظيم الفعال وتسهيل مشاركة الأفراد والمنشآت ومزودي الخدمات في جميع الفعاليات والمواسم في المملكة، ومنها موسم الرياض 2021 الذي انطلق في الـ 20 من أكتوبر الحالي بفعالياته التي تتوزع على 14 منطقة ترفيهية في جميع أنحاء العاصمة الرياض.

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