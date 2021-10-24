الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 23 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من إحباط تهريب 23 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها.

وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، إن الأضخاص الذين حاولوا تهريب الشحنة المضبوطة، هم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأكد ضبط بحوزتهم سلاح ناري، مشيرًا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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