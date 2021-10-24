7 رسائل من وزير التعليم خلال المنتدى السنوي للأسرة

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، الأحد، 7 رسائل، خلال المنتدى السنوي للأسرة 2021.

وقال وزير التعليم، في كلمته، إن دور الأسرة إستراتيجي؛ مشيرًا إلى أنها المؤسسة التعليمية والاجتماعية الأولى التي تنهض لتنشئة الأجيال، وتحقيق التنمية المنسجمة مع قيم المجتمع.

وتابع وزير التعليم: نحن أمام شراكة إستراتيجية ومسؤولية مشتركة مع الأسرة تحتم علينا التركيز على فئة الأطفال والشباب، حيث يمثلون 67% من سكان المملكة.

وأشار إلى أن تنمية رأس المال البشري واستثماره، تقتضي تكاتف الجهود بين قطاعات الدولة الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد الوزير آل الشيخ، أن للأسرة دورا بارزا في النجاحات التي حققتها وزارة التعليم لتقديم نموذج سعودي من الخدمات التعليمية -عن بعد-خال جائحة كورونا.

وأشار إلى استجابة الأسرة لتوجيهات وزارة التعليم المتعلقة بالتحول إلى التعليم الإلكتروني مكنت الوزارة من الانتقال إلى التعليم عن بعد في وقت قياسي.

وأثبتت الدراسات المتعلقة بأولياء الأمو، والتي تعنى بدور الأسرة في نجاح التعليم عن بعد، أن 87 يرون أن التعليم عن بعد أسهم في مشاركتهم في تعليم أبنائهم، بحسب الوزير آل الشيخ الذي أكد أن 90 منهم ساعدهم على متابعة واجبات أطفالهم، و66% من مديري المدارس يرون أن التعليم عن بعد يسر التواصل مع أولياء الأمور.

وأكد وزير العليم، أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 75% من أولياء الأمور كانوا راضين جدًا، وراضين عن جودة التعليم عن بعد، فيما كان 83% من أولياء الأمور يرون أن للتعليم عن بعد تأثيرا إيجابيًا على صحة أبنائهم العقلية والنفسية.

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