11 خدمة ذكية يقدمها مرشدك الزراعي

كشف المهندس حسين مبارك العبد القادر، نائب مدير إدارة الإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن النسخة الجديدة من تطبيق مرشدك الزراعي تشمل 11 خدمة إرشادية زراعية ذكية تشمل خدمات التعرف الذكي على الأمراض النباتية ومعالجتها، وتحاليل العينات الزراعية، والمرشد الآلي الذكي، والاطلاع على الأسواق المركزية، وتنبيهات الطقس، فضلاً عن خدمات التعرف على أفضل التجارب العالمية والتفاعل صوتياً ومرئياً مع المرشدين الزراعيين، وتعقب القافلة الإرشادية الزراعية.

معالجة الشجر

وأضاف العبد القادر، أن الخدمة الأولى تقدم إمكانية التعرف الذكي على أمراض أشجار البن عبر معالجة صور النبات المرسلة والتعرف على المرض، وعرض العلاج المناسب، فيما تختص الخدمة الثانية بالتحاليل الزراعية، حيث تمكن المستفيد من حجز مواعيد في المراكز البحثية لجلب العينات النباتية لتحليلها، وإضافة نتائج التحليل في التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع مرة أخرى.

تشمل الخدمة الثالثة، خدمة المرشد الآلي الذكي، والذي يجيب على الاستفسارات ويسهم في توفير الإرشادات، وسد الفجوة بين عدد المزارعين وعدد المرشدين، أما الخدمة الرابعة فهي خدمة الاطلاع على الأسواق المركزية في المملكة، للتعرف على أحدث الأسعار للمنتجات الزراعية والبث الحي المباشر، وتحديد التنبيهات عن تغير أسعار المنتجات المرغوبة، أما الخدمة الخامسة فتشمل الربط الذكي مع المركز الوطني للأرصاد للحصول على تنبيهات الطقس والرسائل الإرشادية للتقلبات الجوية حسب المدينة والمحصول.

الأسئلة والآفات

وتشمل الخدمة السادسة خاصية الأسئلة عن النباتات والآفات، حيث يتم إرفاق صورة للسؤال فيجيب عنها المرشدون والمزارعون المعتمدون لتصبح مرجعاً لأتمتة هذه العمليات، أما الخدمة السابعة، فهي خدمة إدارة المرشدين الزراعيين، حيث تتابع إدارة الإرشاد الزراعي مستويات أدائهم وتتحكم بالعمليات الإرشادية داخل التطبيق، فيما تمتاز الخدمة الثامنة بالاطلاع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي داخل المملكة وخارجها عبر شرائح مرنة سهلة الاستخدام، وتقوم الخدمة التاسعة على طلب استشارة عبر الصوت والفيديو من المرشدين الزراعيين مع إمكانية استعراض ملفاتهم الشخصية وتقييم أدائهم، أما الخدمة العاشرة، فتشمل خدمة تطوير ملفات المزارعين والمرشدين عبر إضافة التخصصات والمحاصيل وتغيير المنطقة وتحديث إشعارات الطقس ومنتجات الأسواق، وأخيراً تقدم الخدمة الحادية عشرة للمستخدم مواعيد القافلة الزراعية الإرشادية ومكوناتها وفعالياتها.