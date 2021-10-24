7 معدات متطورة لنزح الأمطار

ضمت أمانة المنطقة الشرقية 7 معدات ذات تقنية عالية ومتطورة إلى معداتها المستخدمة في نزح مياه الأمطار، التي تعمل على نزح مياه الأمطار، والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 720 مترا مكعبا في الساعة، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443.
وأكدت الأمانة الحرص على الاستفادة من كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.
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