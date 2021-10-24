تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف. ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى -بإذن الله-، من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال. ويمكن تركيب الجهاز ـ الذي يعمل على عجلات للتنقل ـ في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل وتعتبر صديقة للبيئة.
وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.
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