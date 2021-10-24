رصد 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية، للتأكد من اشتراطات محلات جمع وبيع السكراب.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المواقع المخالفة، والتي تعمل في ظل انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوة على العمل دون تراخيصٍ نظامية، مشيرة إلى مصادرة الأدوات المستعملة إلى موقع البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الملاك.

من جانبها واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حي الكدوة والنكاسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن مصادرة نحو 1300 كجم من اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر، فيما نفذت بلدية أجياد الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وأسفرت الجولات عن إتلاف 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية جولات رقابية على قاعات واستراحات المناسبات والأفراح، وأسفرت عن إغلاق عدد من القاعات لمخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على ملاكها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

من جهة ثانية نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها نهاية الأسبوع الماضي 10,384 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 17 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 29 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

عن أحواش السكراب:

