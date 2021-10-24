شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي قرارا بتأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، والتي تشكل مجلس إدارتها برئاسة ناصر القصبي، وعضوية كل من الدكتور سامي الجمعان، والدكتور راشد الشمراني، وخالد الباز، وياسر مدخلي، وفهد الحوشاني، ورؤى الصحاف، والمهندس ياسر بكر، وسامي الزهراني، وفاطمة البنوي، وسميرة الخميس.

وتخدم الجمعية الممارسين المحترفين في مجالات المسرح المختلفة، إلى جانب الفنون الأدائية بمختلف تخصصاتها وتصنيفاتها مثل الفنون الشعبية والسيرك والكوميديا الارتجالية والرقص، وهي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان مؤخرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان ناصر القصبي أن الجمعية الجديدة تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الممارسين المحترفين في مجالات المسرح والفنون الأدائية، ودعمهم، والمساهمة في تطوير قواعد الممارسة في هذه المجالات، موجها شكره للمهندس أحمد الراجحي على موافقته على تأسيس الجمعية، كما شكر وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، على دعمه للقطاع الثقافي غير الربحي وتنميته من خلال استراتيجية وزارة الثقافة التي خلقت الأرضية التنظيمية الداعمة لتأسيس جمعية المسرح والفنون الأدائية وغيرها من الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الإبداعية.

الهدف من الجمعية:







الارتقاء بمستقبل الممارسين المحترفين في مجالات المسرح والفنون الأدائية.



دعم الفنانين والمساهمة في تطوير قواعد الممارسة في هذه المجالات.



الفنون الأدائية تتضمن: