استخدام تقنية متطورة لنزح مياه الأمطار بالشرقية

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وأكدت الأمانة الحرص على الاستفادة من كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.
إلى ذلك عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس اجتماعا لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وخطة الأمانة لما تم إنجازه خلال الربع الثالث وما يتم خلال الربع الرابع للعام 2021م، التي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، ضمن خطة تضمنت عناصر تمركزت في الحوكمة والخطة التنفيذية والرقابة، وأكبر التحديات وخطة المعالجة والمستهدفات للفترة القادمة.
واطلع أمين المنطقة المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع على مستهدفات المعالجة، وبعدها استعرضت معايير اختيار المناطقة المستهدفة للربع الرابع، التي يتم اختيارها وفقا لمعايير واضحة كاختيار الأحياء ذات نسبة البلاغات الأكبر للوصول إلى معالجات ترفع مستوى الحي، ومن ثم تنخفض نسبة البلاغات ويرتفع رضا العميل، وكذلك الاختيار حسب أهمية الشارع، إضافة إلى خطة الرقابة التي يتم من خلالها إعداد جدول الجولات الرقابية من البلدية أو الإدارة المسؤولة حسب النطاق على ألا تقل الجولات الرقابية للمراقب عن 9 جولات يوميا موثقة بتقرير يرسل كل اثنين لغرفة العمليات، وبعدها تم استعراض مؤشر التشوه البصري «البلاغات»، ومن ثم جدول عروض البلديات والتقارير المطلوبة من الإنجازات والرقابة.
العناصر الأساسية لمعالجة التشوه:
- إزالة مخلفات البناء والهدم
- معالجة الكتابات المشوهة
- إزالة السيارات التالفة
- معالجة وضع الحاويات
- دهان البردورات
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