شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يترأس وفد المملكة في قمة قادة G20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الديوان الملكي في بيان أمس أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي.
وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضوا في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.
إلى ذلك وانفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، شرعت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وجرى التمديد لهم بشكل آلي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الالكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الالكترونية (e-visa)
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يترأس وفد المملكة في قمة قادة G20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.