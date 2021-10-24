خادم الحرمين يترأس وفد المملكة في قمة قادة G20

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين ويشارك من خلال الاتصال المرئي.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أمس أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي.

وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضوا في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

إلى ذلك وانفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، شرعت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وجرى التمديد لهم بشكل آلي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الالكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الالكترونية (e-visa)