شكرا لقرائتكم خبر هيئة الشورى تناقش تقارير أداء سنوية لجهات وأجهزة حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى أمس - عبر الاتصال المرئي - اجتماعها، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على تقارير أداء سنوية لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، ومشاريع أنظمة، وعدد من المشاريع لمذكرات التفاهم والتعاون، وبعض المقترحات المقدمة وفق المادة 23 من نظام المجلس، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الجلسات القادمة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقررت الهيئة العامة في الاجتماع - إحالة التقارير المقدمة من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرين مقدمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، للعرض أمام المجلس لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها في جلساته المقبلة.

كما وافقت الهيئة العامة في الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1442هـ.