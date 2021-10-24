هيئة الشورى تناقش تقارير أداء سنوية لجهات وأجهزة حكومية

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وقررت الهيئة العامة في الاجتماع - إحالة التقارير المقدمة من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرين مقدمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، للعرض أمام المجلس لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها في جلساته المقبلة.
كما وافقت الهيئة العامة في الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1442هـ.
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