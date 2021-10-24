اختصاصي يوضح الأعضاء البشرية الأكثر تأثرًا بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشف اختصاصي الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف، عن تأثير فيروس “كورونا” غالبًا على الرئتين وبطانة الأوعية الدموية والكبد والأمعاء.

وأوضح أن الفيروس لديه العديد من الأعضاء المُفضلة هي الرئتان وبطانة الأوعية الدموية، حيث يوجد عدد كبير من المستقبلات التي يتكاثر عليها الفيروس.

ولفت إلى أن لهذا السبب غالبًا ما تكون هناك تفاعلات وعائية تؤدي إلى حدوث جلطة قلبية.

وأشار إلى أن الفيروس التاجي غالبًا ما يصيب الأمعاء والكبد وهي أعضاء تحتوي على عدد كبير من المستقبلات أيضًا.