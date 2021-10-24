محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-تبوك- فايز السميري:
لم يمنع المرض معلمًا في الصفوف الأولية بمدرسة السعودية، بمحافظة تيماء، من شرح الدروس لطلابه عن بعد بمنصة “مدرستي”.
وحصلت “المناطق” على فيديو للمعلم سليمان مصطفى الشريف، يقدم دروسه، ويتفاعل مع طلابه عن بعد بمنصة “مدرستي”، وهو يرقد على السرير الأبيض في المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية.
ويظهر في الفيديو المعلم، أثناء تفاعله مع طالب، ومراجعة أحد الدروس والتصحيح له.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يمنعه سرير المرض من متابعة الدروس مع طلابه.. معلم بتيماء يضرب مثالاً للإخلاص في العمل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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