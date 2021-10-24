السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن "موسم العمرة" بعد أيام من الصلاة دون مسافات

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا جديدا متعلقاً بـ”موسم العمرة”، مؤكدة إلغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا” وحجز موعد جديد لأداء العمرة.
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وحسب “صحيفة عكاظ” السعودية، “يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة”، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا.
وأضافت الصحيفة، أنه بإمكان المستفيد من تطبيقي (اعتمرنا) أو (توكلنا) حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال”.
وشهدت السعودية فجر الأحد الماضي إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس “كورونا” المستجد. وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة الفجر، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.
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