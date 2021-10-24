محمد بن مسعود - الدمام - في جريمة تقشعر لها الأبدان.. العثور على عروس مذبوحة وممزقة الجسد بعد ساعات على زفافها .. النيابة العامة تكشف الملابسات

في جريمة تقشعر لها الأبدان، عثر على عروس مذبوحة وممزقة الجسد في محافظة الدقهلية في مصر بعد 72 ساعة فقط على زفافها.

وما زالت أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة تجمع خيوط الجريمة لكشف ملابساتها، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، أمس.

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كما تأمل الأجهزة أن تتحسن حالة العروس التي ترقد في غيبوبة بغرفة الرعاية المركزة، كونها الوحيدة التي رأت الجاني وتعلم هويته.

ووفقاً لوسائل الإعلام، استعان الزوج بأسرته وعائلة زوجته لنقلها إلى مستشفى الجمالية، لكن لخطورة حالتها حولها الأطباء إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

بدوره، أفاد مصدر طبي إن العروس المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطرة ومصابة بطعنات في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، مؤكداً أنها احتاجت إلى تدخل جراحي كبير.

