السعودية | “كبار” و “تعارفوا” يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة كبار السن (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقعت جمعية كبار السن ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري اليوم بمقر المركز اتفاقية تعاون، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تجسيد مبدأ الشراكة تحقيقا لتطلعات رؤية 2030.

مثّل جمعية كبار السن رئيس مجلس الإدارة الأستاذة ندى بنت عبدالله البواري، ومثل مركز تعارفوا للإرشاد الأسري رئيس المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.

حضر الحفل مديرة جمعية كبار السن الأستاذة نورة الفايز والمديرة التنفيدية لمركز تعارفوا الدكتورة نجوى الثقفي وعدد من مسؤولي الجمعية ومركز تعارفوا، كما حضر الحفل عدد من المتدربات طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من الطلاب المتدربين من معهد الإدارة العامة بالرياض.

وقد تضمن حفل التوقيع كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأستاذة ندى البواردي أوضحت فيها أن الاتفاقية ستساهم في دعم رسالة الجمعية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والرياضية والترويحية وتوفير البيئة المناسبة لفئة كبار السن وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من هذه الخدمات كافة،من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات ذات المسؤولية المشتركة لتقديم الرعاية المناسبة لكبار السن ولرفع مستوى الوعي بأهمية رعايتهم وطرق التعامل معهم واستثمار خبراتهم وقدراتهم.

كما ألقى رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح كلمة قال فيها :

إن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري، وأن االمركز يقدم خدماته المتخصصة والمتميزة بناء على أسس علمية لتحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة للأسر السعودية، وأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق اهتمام مركز تعارفوا بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية لكبار السن ودراستها وتقويمها، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم.

وتوالت فقرات الحفل بتقديم الأستاذة نورة الفايز عرضا عن جمعية كبار السن ومشروعاتها وبرامجها، كما قدمت الدكتورة نجوى الثقفي عرضا عن مركز تعارفوا وإنجازته.

بعدها قدم مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بمركز تعارفوا الدكتور أحمد جعوني كلمة أشار فيها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم مشروعات وبرامج الأسرة والمجتمع، بما يعكس تميز المملكة العربية السعودية وكافة مؤسساتها في تحقيق مبدأ التكافل والتعاون والخيرية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.