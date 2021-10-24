شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري, ومندوب عن المراسم الملكية.