شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة خارجية.. رئيسة الحكومة التونسية تشارك في «الشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، والوفد المرافق لها إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقبالها بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.