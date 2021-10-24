شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة خيري عز الدين العالم, ومندوب عن المراسم الملكية.