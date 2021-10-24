الارشيف / اخبار السعوديه

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندوراسي العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندوراسي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بما ينقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يهم البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا