شكرا لقرائتكم خبر عن «بارود كومبات فيلد».. عراقة تاريخ المملكة بين أصالة الماضي والحاضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تشمل الفعاليات مجلس الراوي، ركن الصقور، ورش عمل، وإسطبلًا مصغرًا للخيل، خيمة استراحة المحارب

- تعكس المنطقة واقع الحياة السعودية القديمة من خلال مجلس الراوي

- تحظى العديد من الورش بإقبال كبير من الزوار

جمعت منطقة "كومبات فيلد" التي انطلقت فعاليتها أمس، ضمن موسم الرياض 2021، بين أصالة الماضي والحاضر، عبر استحضار عراقة التاريخ السعودي في قسم "البارود" إحدى المناطق الترفيهية في "كومبات فيلد".

وتشمل فعاليات قسم "البارود" التي تستمر على مدار أيام الموسم: مجلس الراوي، ركن الصقور، ورش عمل، وإسطبلًا مصغرًا للخيل، خيمة استراحة المحارب.

وتعكس المنطقة واقع الحياة السعودية القديمة، من خلال مجلس الراوي الذي يسرد قصصًا عن حكايا الأوّلين، وأخرى شعرية، وهو ما يمنح الزائر تجربة شعبية فريدة.

كما يصادف الزوار عند تجولهم في قسم "البارود" عددًا من الدكاكين التي لا تتجاوز مساحتها المترين، مستوحاة من التراث السعودي، وتتنوع البضائع التي تبيعها بين أدوات القنص والصيد وأدوات خاصة بالخيول والهجن، إضافة إلى متاجر للهدايا، وهو ما يشبع هوايات واهتمامات شرائح متنوعة من الجمهور.

وتحتوي المنطقة أيضًا على قرية مصغرة للرمي بالبارود، مما يبرهن على قدرة موسم الرياض 2021 على استيعاب كل الاهتمامات كرماية الصيد وغيرها، مع توفير مساحات آمنة لممارستها، كما يعرض المتحف في المنطقة الأسلحة التاريخية، ولمحة عن عراقة تاريخ الأسلحة العربية.

ويضم قسم "البارود" مجموعة من الورش، منها: ورشة تصنيع القوس والسهم، وورشة تشكيل السيف، وورشة تزيين الخنجر، وتحظى هذه الورش بإقبال كبير من الزوار، خاصة مع تعريفهم بكيفية تعلم صناعتها بمحتواها القديم، إضافة إلى ركن للصقور، ومضمار للخيول العربية الذي يتيح للزائر فرصة الاستمتاع بمشاهدتها.

وتعد "كومبات فيلد" منطقة مختصة بالمنافسات الترفيهية القتالية والعروض الحركية، على مساحة تتجاوز 300 ألف م2، وتفتتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 5:00 مساءً حتى 1:00 صباحًا، وتضم 33 منافسة وفعالية قتالية حربية وتكنولوجية، وهي من أقوى مناطق الترفيه إثارة في موسم الرياض 2021، إذ تنقل الزوار إلى أراض معارك محتدمة وحقيقية.