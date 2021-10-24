شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الفضاء» تستعرض الدور الاستراتيجي في دعم الابتكار والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للفضاء في معرض المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الثانية والسبعين، الذي يُنظمه الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار "إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية"، المقام في دبي من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وتتطلع الهيئة من خلال مشاركتها بالمعرض إلى استعراض الدور الاستراتيجي الذي تقوم به في دعم الابتكار والتطوير في قطاع الفضاء بالمملكة من خلال برامجها الحيوية في المجالات التقنية والعلمية وخبراتها المتراكمة، ورسم ملامح التطور والتوسع المستقبلي للمنظومة المتنامية لقطاع الفضاء.

وجاءت مشاركة الهيئة السعودية للفضاء في جناح المملكة بالمؤتمر مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و"استثمر في السعودية" لإبراز الدور التاريخي في تطوير قطاع الفضاء من خلال استعراض مراحل نمو القطاع في الأربعة عقود الماضية في دعم خدمات الابتكار في المملكة والمنطقة عبر عدة برامج ومبادرات، التي تهدف إلى تحديد وامتلاك التقنيات المتقدمة ودعم الكفاءات البشرية الوطنية التي تؤثر بشكل إيجابي وكبير على القطاع لدفع عجلة الاستثمار التقني والتطور العلمي بوصفها إحدى أبرز أهداف الهيئة، التي تعمل ضمن منظومة تقنية وعلمية واقتصادية متكاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي واستدامته.

ويهدف المؤتمر الذي يُنظمه المركز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء إلى الإسهام في تسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لاجتماع وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء العالمية وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والأفكار والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الإستراتيجيات والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء وآفاق استكشافه.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية للتواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية لتعزيز آفاق التعاون على الصعيدين المحلي والدولي.